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Oktay: KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
Oktay: KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 117 milyon lira aktarılacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC kamu maliyesinde ortaya çıkan sorunlar ile Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen son durum ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Oktay, hem KKTC'yi hem de Kıbrıs Türk'ünü ilgilendiren, bölgede devam eden ciddi konular hakkında Başbakan Ersin Tatar'la fikir alışverişinde bulduklarını kaydetti. Oktay, şöyle konuştu:

"Bunların başında her Kıbrıs Türk'ü kardeşimizi çok yakından ilgilendiren ve bizden de müjdeli haber beklediği su konusu vardı. Sayın Başbakanın bu konunun tamamlanması yönünde haklı olarak acil talepleri var. Zaten birlikte öncesinde fiilen Anamur yakınlarındaki deniz açıklıklarına da beraber gittik ve çalışmaları birlikte yürütmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da şahsımın da yakından takip ettiği bir konu." 

Hava şartları dolayısıyla Kıbrıs'a su götürülmesi konusunda bazı gecikmeler yaşandığını belirten Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ Genel Müdürü'nün konu ile yakından ilgilendiklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise KKTC ile imzalanmış bir mali protokol olduğunu hatırlatarak, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle sınıfta eğitim almanın mümkün olmadığını, uzaktan eğitimin son derece önemli olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye'nin eğitim konusunda da KKTC'ye teknolojik imkanlarını aktaracağını belirtti. Oktay, "KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destek aktaracağız." açıklamasını yaptı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Oktay, "Biz Türkiye olarak bir kez daha şunu çok net ifade etmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından hiçbir konuda vazgeçemez." değerlendirmesinde bulundu.

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