Oktay: Rum yönetimi Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."