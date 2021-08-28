Oktay: Türkiye, hiçbir şekilde ayrım yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir

Fuat Oktay, Afganistan'daki terör saldırılarına dair, "Türkiye olarak her zaman ifade ettik, terörün ırkı, dini, cinsiyeti olmaz, Türkiye, hiçbir şekilde ayrım yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de Valiliği ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali İnci Sezer Becel ile bir süre görüştü.

Cuma namazını Çiçekli Camisi'nde kılan Oktay, çıkışta vatandaşlara aşure dağıttı.

Oktay, camiden ayrıldığı sırada bir vatandaşın daveti üzerine, müstakil evin bahçesinde ev sahibi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Belediye Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla da görüştü.

Oktay, Nevşehir Belediyesini ziyaretinde de Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, belediyeden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Anadolu'nun en güzel şehirlerden Nevşehir'de olduklarını dile getirerek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir'in, turizmin özellikle son yıllarda son derece ivme kazandığı illerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, merkez ile birlikte 8 ilçesinin her birinin ayrı bir güzelliği olduğu söyledi.

Oktay, 9 bin yıllık geçmişe sahip Kapadokya'yı aynı hassasiyet ile koruyup geleceğe aynı güzellikleri taşımak istediklerini belirterek, "Onun için burada bütün Kapadokya bölgesinin korunması anlamında da bir alan başkanlığı belirlemiştik. Buranın turizm açısından hem çevre düzenlemesi olsun, ulaşımı olsun, turizmin çeşitlendirilmesi olsun birçok anlamda hizmetlerin daha güçlü geliyor olması, kaliteli geliyor olmasını sağlayalım diye Çanakkale'den sonra Türkiye'de ilan ettiğimiz ikinci bölgedir. Bu Nevşehir'e de bizim yönetim olarak bölgeye de turizme de verdiğimiz önemin bir işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevşehir halkına selamını ileten Oktay, "İri olacağımızı, bir ve beraber olacağımızı, dayanışma içinde olacağımızı buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha iletmek istiyorum. Gerek yangınlar gerekse sel afetinden sonra oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin çözüme nasıl yansıdığını, bütün dünyanın bizi nasıl gıptayla izlediğini hep beraber gördük. Bunu ne yazık ki bazıları, muhalefet, özellikle de muhalefetin başı bunu sindirememiş olsa da bu Türkiye'nin bir güzelliği. Bunda muhalefetin de mutlu olmasında fayda var." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki terör saldırıları

Bir gazetecinin Afganistan'da dün yaşanan terör saldırılarına ilişkin sorusu üzerine Oktay, saldırıyı kınadığını belirtti.

Oktay, "Son derece üzücü. Türkiye olarak her zaman ifade ettik, terörün ırkı olmaz, dini olmaz, cinsiyeti olmaz, 'senin teröristin, benim teröristim' olmaz. Türkiye, hiçbir şekilde de ayrım yapmadan coğrafya ve hele hele inanç ayrımı yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir. Bugün de Türkiye aynı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Dün itibarıyla açıkladık askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim askerimizin ve her bir personelimizin canı son derece önemlidir." diye konuştu.

Afganistan'daki uluslararası havalimanının işletilmesi ile ilgili Taliban'dan talep geldiğini aktaran Oktay, sahada yeni bir durumun ortaya çıktığını, güvenlik şartları olgunlaştığında yeni değerlendirmelerin yapılacağını, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin gerekli görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

"Türkiye'den olan gerek güvenlik güçlerimiz, gerek diğer personel olarak, patlamada herhangi bir ne zayiatımız, ne de herhangi bir sıkıntımız var." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"En kısa sürede de yine Türkiye'ye sağ salim getiriyor olacağız. Oradan önce İslamabad'a sonra da THY ile Türkiye'ye uçuşlarını güvenli şekilde sağlıyor olacağız. Ümidimiz Afganistan'da şiddetin bir an önce dinmesi ve belirsizliğin ortadan kalkması ve birlikte çalışılabilecek güvenli ortamın oluşmasıdır. Afganistan ve Afgan kardeşlerimiz bizim için önemli. Afganlar, her zaman birlik beraberlik ve dayanışma içerinde olduğumuz bir millettir. Biz bu dayanışmayı yine gösterdik. Diğer ülkeler çekilirken, büyükelçiliğimizi uluslararası havalimanına aldık, orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Şartlar uygun olduğu zaman da neler yapabiliriz değerlendireceğiz, kararımızı verip ona göre yolumuza devam edeceğiz."