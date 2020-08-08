Oktay ve Çavuşoğlu önderliğindeki Türk heyeti Beyrut'ta

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor .