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Oktay ve Çavuşoğlu önderliğindeki Türk heyeti Beyrut'ta

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor .
Oktay ve Çavuşoğlu önderliğindeki Türk heyeti Beyrut'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde tarihin gördüğü en büyük patlamalardan biriyle karşı karşıya kalan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Oktay öncülüğündeki Türk heyetinin, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ve Lübnan Başbakanı Diyab ile görüşmesi bekleniyor.

Türk heyetinin resmi temasların ardından patlamanın gerçekleştiği liman bölgesine giderek olay yerinde incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Beyrut Limanı'ndan bulunan 2750 ton amonyum nitratın patlaması sonucunda Beyrut savaş alanına dönmüş, patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti.

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