Okul bahçesindeki kümesten sağlanan yumurtalar öğrencilere burs oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Barbaros Ortaokulu öğretmenleri atıl durumdaki kömürlüğü kümese çevirdi. Öğretmenler besledikleri tavukların yumurtalarından elde ettikleri gelirle 18 öğrenciye burs sağladı.

Barbaros Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, geçen yıl hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amaçlı okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yapma kararı aldı. Okul idareci ve öğretmenleri, öğrenci ile velilerin desteğiyle kömürlüğü tamir ettirip, boyattı. Kümes haline getirilen kömürlüğe 40 tavuk alındı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla boş zamanlarında ve teneffüslerde tavukların bakımını yaparak, yumurtalarını toplamaya başladı. Toplanan yumurtaların bir kısmı öğretmenlere satılarak tavuklara yem temin edilirken, kalanı da öğrenciler tarafından mahalledeki ihtiyaç sahiplerine verildi.

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YUMURTALAR ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

Okulu daha eğlenceli hale getiren uygulama ile öğrencilerin okula bağlılığı amaçlanırken, diğer yandan öğrencilere hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusu öğretilmesi hedeflendi. Okul idaresi ve öğretmenler çalışmanın büyütülmesi kararı aldı. Yapılan 6 aylık çalışma ile yıkılan kümes tekrar yapılırken, son teknoloji yemlik, suluk ve ilaçlama aletleri ile dizayn edildi. Kümese 300 adet de 'Lohman sandy' cinsi tavuk konuldu. Tavuklar günde 250'nin üzerinde yumurta verirken, öğretmenler bu yumurtaları yakındaki bir markete ve öğretmen arkadaşlarına satışa başladı. Buradan elde edilen gelir ile de 18 öğrenciye burs verildi. Öğrencilere bu ay ilk burs ödemeleri yapılırken, öğrenci başı 150 TL olmak üzere toplam 2700 TL burs verildi. Kümesin gelirini artırmak isteyen öğretmenler daha çok öğrenciye burs imkanı sağlamak istiyor.

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'ÖĞRENCİLERİ OKULA İLGİLERİNİ ARTIRMAK AMACI İLE BAŞLADIK'

Çalışmanın öğrencilere ve öğretmenlere çok faydalı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Salih Bulut, "40 tavuk ile başlamıştık. O zaman aldığımız yumurta sayısı da çok azdı. Aslında ilk başladığımızda yumurta alma gibi bir derdimiz de yoktu. Ciddi manada devamsızlıkları olan ve burada söyleyemeyeceğim problemleri olan öğrencilerimizi motive etmek amacı ile işe başladık" dedi.

'18 ÖĞRENCİMİZE BURSLARINI YATIRDIK'

Daha sonra kümesi yıkıp, yeniden yapmaya karar verdiklerini anlatan Okul Müdürü Bulut, "Kümesi yıkıp yeniden tam teknolojik olarak yapmaya karar verdik. Bu süreç 6 ay kadar sürdü. Şimdi 300 kadar 'Lohman sandy' cinsi tavuklarımız da geldi. Bu pandemi sürecinde de bütün arkadaşlar sağ olsunlar destek verdi. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız destek verdi. Ziraat Odası Başkanımız Fatma Hanım’ın ciddi anlamda gayret ve destekleri var. İçinin ekipmanları sulukları, yemlikleri, ilaçlamaları tam otomatik. Yumurta satışlarımızı da kendi öğretmenlerimize ve yakındaki bir markete gerçekleştiriyoruz. Gelen geliri de öğrencilerimize burs vermeye başladık. Bu 18 öğrencimize burslarını yatırdık. Mahalleli ve çevredeki insanlar ile ciddi anlamda kaynaştık. Rehabilite olması gereken öğrencilerimizi burada okula motife ettik" diye konuştu.

'ÇALIŞMAYA DESTEK OLUNMASI GEREKİR'

Kümeste incelemede bulunan ve yem desteği sağlayan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da şöyle dedi:

"Barbaros Okulu'muzun müdür ve öğretmenlerimiz ilk başta küçük bir proje ile başlamış. Daha sonra çok büyük bir çalışma haline dönüşmüş. Bu proje ile öğretmenlerimizin öğrencilerimize burs desteği sağlamaları çok güzel bir şey. Öğretmenlerimiz kendileri de özverili bir biçimde ciddi anlamda emek sarf etmiş. Yalnız gördüğümüz üzere ve öğretmenlerimizin de bahsettiğine göre tavuklar da çoğalınca yem sıkıntısı başlamış. Ben kendi şahsım adına desteğimi sağladım. Belediye Başkanımız destek olmuş. İlçemizin ileri gelenleri olmak üzere herkesten bu desteği bekliyoruz."