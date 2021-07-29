Okul duvarları tabloya dönüşüyor

Altındağ Belediyesi, ilçedeki okulların duvarlarını tarih temalı çalışmalarla boyayarak tabloya dönüştürüyor.

Altındağ’da okulların içerisinde yer alan boş duvarlar, Altındağ Belediyesi tarafından resim çalışmalarıyla renklendirilmeye başladı. Belediye bünyesinde görevli duvar ressamı Fatma Çeken tarafından yapılan çalışmalarda duvarlara tarih temaları işleniyor. Duvar boyamalarının arasında Malazgirt Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na, Türk büyüklerinden mucitlere kadar Türk tarihine damga vurmuş destanlar, savaşlar, Türk büyükleri gibi farklı konular yer alıyor. Şu ana kadar Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki Evliya Çelebi Ortaokulu’nda iki, Örnek Mahallesi’ndeki Atıfbey Ortaokulu’nda bir, Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu’nda bir duvar olmak üzere dört çalışma yapıldı. Resim çalışmalarının diğer okullarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

BOŞ DUVARLAR RENKLENİYOR

Çalışmaların tablo gibi okul duvarlarını renklendirdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçemizde daha önce de trafo, semt pazarları, okulların bahçe duvarları, hastane duvarları gibi farklı birçok alanda bu çalışmayı yaparak oralara ayrı bir renk getirmiştik. Şimdi de okullarımızın içerisindeki duvarlarda bu çalışmayı yapıyoruz. Resim çalışmasıyla öğrencilerde de tarih konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Tablo gibi dokunuşlarla boş duvarlar renkleniyor, öğrenciler de Türk büyüklerini, destanları resimlerle öğreniyor. Salgın nedeniyle okullarından uzak kalan tedbirlerle inşallah tekrar eylül ayında okullarına dönecek olan Altındağlı öğrencileri de renkli tablo duvarlarla karşılamış olacağız.” dedi.



