  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,20
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
»

Okul duvarları tabloya dönüşüyor

Altındağ Belediyesi, ilçedeki okulların duvarlarını tarih temalı çalışmalarla boyayarak tabloya dönüştürüyor. 
Okul duvarları tabloya dönüşüyor

Altındağ’da okulların içerisinde yer alan boş duvarlar, Altındağ Belediyesi tarafından resim çalışmalarıyla renklendirilmeye başladı. Belediye bünyesinde görevli duvar ressamı Fatma Çeken tarafından yapılan çalışmalarda duvarlara tarih temaları işleniyor. Duvar boyamalarının arasında Malazgirt Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na, Türk büyüklerinden mucitlere kadar Türk tarihine damga vurmuş destanlar, savaşlar, Türk büyükleri gibi farklı konular yer alıyor. Şu ana kadar Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki Evliya Çelebi Ortaokulu’nda iki, Örnek Mahallesi’ndeki Atıfbey Ortaokulu’nda bir, Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu’nda bir duvar olmak üzere dört çalışma yapıldı. Resim çalışmalarının diğer okullarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

dvr_snt_21_6.jpg

BOŞ DUVARLAR RENKLENİYOR

Çalışmaların tablo gibi okul duvarlarını renklendirdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçemizde daha önce de trafo, semt pazarları, okulların bahçe duvarları, hastane duvarları gibi farklı birçok alanda bu çalışmayı yaparak oralara ayrı bir renk getirmiştik. Şimdi de okullarımızın içerisindeki duvarlarda bu çalışmayı yapıyoruz. Resim çalışmasıyla öğrencilerde de tarih konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

dvr_snt_21_4.jpg

Tablo gibi dokunuşlarla boş duvarlar renkleniyor, öğrenciler de Türk büyüklerini, destanları resimlerle öğreniyor. Salgın nedeniyle okullarından uzak kalan tedbirlerle inşallah tekrar eylül ayında okullarına dönecek olan Altındağlı öğrencileri de renkli tablo duvarlarla karşılamış olacağız.” dedi.

dvr_snt_21_1.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çetin’den Bakan Yanık’a ziyaret29 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • Kahramankazanlılar havuza akın etti29 Temmuz 2021 Perşembe 09:17
  • Şanlıurfa’ya kültür turu29 Temmuz 2021 Perşembe 09:06
  • Büyükşehir’den borç yapılandırması29 Temmuz 2021 Perşembe 08:00
  • Pursaklar’da çim hokeyi 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:30
  • Mamaklıların üniversite hayali gerçek oluyor29 Temmuz 2021 Perşembe 06:30
  • Tarihi Çoban Mektebi29 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Mini bahçe ilgi odağı oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Ön kayıtlar başladı29 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti