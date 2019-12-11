Okul Gıdası Tebliği'nin eksikliği hissedildi

7 yaşındaki Mert’in okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın hayatına mal olması, bu tür olayların önüne geçmek için hazırlanan fakat yürürlük tarihi 2020’ye ertelenen “Okul Gıdası Tebliği”ni akıllara getirdi.

7 yaşındaki Mert’in okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın hayatına mal olması, bu tür olayların önüne geçmek için hazırlanan fakat yürürlük tarihi 2020’ye ertelenen “ Okul Gıdası Tebliği ”ni akıllara getirdi.

ÇİKOLATA, CİPS, KOLA…

Keçiören’de ilkokul öğrencisi Mert, kantinden şırınga çikolata aldı. Açmaya çalışırken kapak boğazına kaçtı, nefesi kesildi. Sağlık Ocağı’na götürüldü, teşhis konulamadı. Ardından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Mert’in ölümü “ Okul Gıdası Tebliği ”ni gündeme getirdi. 16 Eylül 2019’da yayımlanan ve okul kantinlerinde çikolata ve cips gibi yiyecekler ile kola gibi içeceklerin satışına yasak getiren tebliğ, “hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine süre tanınması” gerekçesiyle 16 Eylül 2020’ye ertelenmişti.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın kantinden aldığı şırınga çikolatayı açmaya çalışırken, kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi, bu tür olayların önüne geçmek için hazırlanan fakat daha uygulamaya konulmadan ertelenen “ Okul Gıdası Tebliği ”ni akıllara getirdi.

OKUL GIDASI TEBLİĞİ NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında protokol imzalanmış, “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” yayınlanmıştı. Tebliğle, MEB’e bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, 16 Eylül 2019 tarihi itibariyle ‘Okul Gıdası’ logosu uygulamasına geçilmişti.

ÇİKOLATAYA YASAK GETİRİYORDU AMA…

Tebliğ, okul kantinlerinde çikolata ve cips gibi yiyecekler ile kola gibi içeceklerin satışına yasak getiriyordu. Yayınlandığında 16 Eylül 2019’dan itibaren uygulamaya başlanacağı bildirilen tebliğ, okul kantinlerinde şu yiyecek ve içeceklerin satışına yasak getiriyordu: “Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren içecekler…”

BİLİNÇLİ GIDA TÜKETİMİ ÖNEMLİ

MEB illere gönderdiği yazı ile sözkonusu tebliğ hakkında okullara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını dahi istemişti. Yazıda Okul Gıdası Logosu Uygulaması ’nın amacı, “Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır” diye anlatılmıştı.

1 YIL ERTELENDİ

Fakat son anda tebliğin yürürlük tarihi bir yıl ertelendi. Ertelemeye gerekçe olarak, “tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine süre tanınmış olması” gösterilmişti.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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