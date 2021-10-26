Okul Müdürüne Başarı Plaketi

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Zeki Avan, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Bodur’u yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü plaket ile onore etti.

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Zeki Avan ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, “Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Bodur ve öğretmenlerinin başarılı çalışmalarını yakından takip edip takdir ile karşılıyorduk. Milli Mücadelemizin ve İstiklal Marşımızın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 29 Haziran tarihinden düzenlemiş oldukları, ‘Cumhuriyet’ in Anneleri İstiklal Marşı’nı Okuyor’ yarışması, sadece katılım sağlayan annelerimizi ve öğrencilerimizi değil biz mahalle halkını da heyecanlandıran ve bir o kadar da gururlandıran bir gün olmuştur. Ayrıca okulumuzun velilerimiz için düzenlediği bu yarışma, bizler için oldukça anlamlı ve bir o kadar da takdire şayan olmuştur” dedi.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLEDİ

Avan, “Pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitimlerde öğrenci ve öğretmenlere gerekli olabilecek teknik donanım ve teknolojiyi çok başarılı ve etkin bir şekilde kullanmaları okulların kapanmasının olumsuz etkilerini en aza indirmiştir. Okulumuzun son 5 yıl içerisinde olumlu yöndeki fiziki çevresinin değişikliği mahallemizdeki veliler ve öğrenciler açısından takdirle karşılanmaktadır. Bu ve bunun gibi başarılı faaliyetlerinden dolayı sayın müdürümüzü makamında ziyaret ederek, mahallemiz adına Cumhuriyet İlkokulu ailesini başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etmek bizler için bir onurdur. Başarılı çalışmalarının devamın temenni ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Bodur ise “Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Zeki Avan’ın okulumuzu ziyaretleri bizleri çok memnun etmiştir. Yapılan tüm çalışmalarımız da vatan ve milletimiz öncelikli olmak üzere yavrularımız için çalışmak bizler için gururdur. Bu naif davranışları ve okulumuzu layık gördükleri teşekkür plaketini eğitim camiamız adına kabul ederek, anlamlı bu ziyareti için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.