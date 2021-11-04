Okul Müdürü’nün Ölümü Yasa Boğdu

Koronavirüsten dolayı vefat eden Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez MTAL Okul Müdürü Kemal Erzan’ın cenazesi Çubuk’ta toprağa verildi. Sönmez’in ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.