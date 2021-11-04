Okul Müdürü’nün Ölümü Yasa Boğdu

Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez MTAL Okul Müdürü Kemal Erzan, koronavirüsten dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Kemal Erzan’ın cenazesi, baba ocağı Çubuk’un Gökçedere köyündeki Buzlu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erzan’ı son yolculuğunda Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri, idareciler, mesai arkadaşları, öğrencileri ve yakınları yalnız bırakmadı. Okul Müdürü Kemal Erzan’ın zamansız vedası eğitim camiasını yasa boğdu. Çok sayıda seveni, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
İL MÜDÜRÜ FATSA’DAN TAZİYE MESAJI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, koronadan hayatını kaybeden Kemal Erzan için sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.