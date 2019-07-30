  • BIST 103.373
  • Altın 256,923
  • Dolar 5,6029
  • Euro 6,2353
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Okul öncesi eğitimde Türkiye sondan birinci

Okul öncesi eğitimin önemi her geçen gün artıyor. Fakat Türkiye’de bu bilinç oldukça düşük.
Okul öncesi eğitimde Türkiye sondan birinci

Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını erken yaşta bir okula yazdıramadığı rakamlarla ortaya çıkıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yaptığı araştırmaya göre 0 ile 2 yaş arası erken çocukluk eğitimi ve bakımı için kreş ve anaokulu benzeri kurumlara kayıt oranı Türkiye’de yüzde 1’in altında. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika ve Danimarka’da yüzde 60’ın üzerinde bulunuyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kreşe kayıt oranında son sırada yer alıyor. OECD’nin çoğunluğu 2018 verilerine dayanan araştırmasında, Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (Early Childhood Education and Care -ECEC) ile ilgili oranlarda Türkiye’nin diğer AB ülkelerine kıyasla da oldukça geride olduğu gözlemleniyor.  

* OECD ülkelerinde 0-2 yaş arası çocukların okula gitme oranı ortalama yüzde 33 olurken, bu rakamın Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinde yüzde 50’nin üzerinde olduğu göze çarpıyor. * Batı ve Kuzey Avrupa’da refah seviyesinin ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu Benelüks ülkeleri Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da bu oran ortalama yüzde 55 seviyesinde.  

 * Avrupa’da küçük çocukların kreş benzeri okullara kayıt oranının en düşük olduğu ülkeler Doğu Avrupa ve Balkanlar’da görülüyor. * Rusya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran yüzde 20 seviyelerinde. Polonya ve Yunanistan’da bu oran yüzde 10 ila 20 oranında görülürken, Çekya ve Slovakya’da yüzde 10’un altında görülüyor. * Dünya geneline bakıldığındaysa Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya’da bu oran yüzde 30, Avustralya ve İsviçre’deyse yüzde 40 civarında. * Güney Kore, Asya ülkeleri arasında yüzde 55’e yakın bir oranla en üst sırada yer alırken, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’da yine yüzde 50 ortalamayla dikkat çeken bir yüzdeye sahip.  * OECD ülkeleri arasında listenin son sırasındaki ülkelerse yüzde 3 ile Meksika, yüzde 2 ile Kosta Rika ve yüzde 1’in altında oranla Türkiye.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeliler gerçeği30 Temmuz 2019 Salı 00:05
  • Taş pamuğu ve kaya lifi olarak bilinen zehirli madde nedir? 29 Temmuz 20.30 HADİ ipucu sorusu cevabı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:00
  • Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  • AA haftaya damga vuran fotoğraflar29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
  • 'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncaların ağır yükü29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
  • Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:18
  • 2 yıl içinde 81 il, 500 ilçeyi otostopla dolaştı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
  • Hayatı ve motosikleti paylaşıp Türkiye turuna çıktılar29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
  • Baba yadigarı motosikletle hayalleri gerçeğe döndü29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
  • 30 yıldır üretip satıyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti