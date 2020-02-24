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Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan okul servisi sürücüsü alkollü çıktı.
Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu.

SERVİS ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ OKULA POLİS BIRAKTI

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyke Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

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