Okul servisi yapan esnaf 6 aydır kontak açmadı

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, "Koronavirüsten dolayı okulların tatil olmasının ardından okul servisi yapan esnafımız 6 aydır kontak açmadı ve 1 kuruş para kazanamadı." dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle servisçi esnafının zor günler yaşadığını belirterek, "Kovid-19’dan dolayı olağanüstü günler yaşıyoruz. Kovid-19 hayatımızı alt üst etti. Koronavirüs salgını ile birlikte tedbirlerin ilk alındığı alanların başında eğitim gelmiş ve okullar tatil edilmişti. Koronavirüsten dolayı okulların tatil olmasının ardından sadece okul servisi yapan esnafımız 6 aydır kontak açmadı ve 1 kuruş para kazanamadı." dedi.

Oda Başkanı Elmadağlı, "İhaleyi alan firmalar tarafından salgın sürecinde fırsatçılık yapılarak fiyatlarımız düşürüldü ve üstelik gününde ödeme de yapılmıyor. Esnafımız işsiz kalmak korkusuyla şartları kabullenmek zorunda kaldı. Hatta firmalar daha ileri giderek, devletimiz tarafından sağlanan; esnafımızın bir nebze rahatlaması için tevfikat uygulamasının salgın sürecinde askıya alınmasını kullanarak, araç başı en az yüzde 10 gibi bir oranda hakediş kesintisi yaptı. Kısaca, yapılan destek esnafın değil şirketlerin işine yaradı.

Esnafımız gerçekten zor durumda, öyle ki şuan SGK primi (Bağ-Kur sigortası), vergi ödemeleri, kredi taksitleri, kredi kartı borcu, araç muayene ve muhasebe ücreti vb. ödemelerini dahi yapamaz, ailesinin geçimini sağlayamaz hale geldi.

31 Ağustos’ta okulların açılacağının söylenmesi umutlarımızı bir nebze yeşertmişti. İş planlarımızı yapmış ve ümitle beklemeye başlamıştık ki yine yıkıldık. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre; okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime başlayacak, 21 Eylül tarihinde ise salgın hastalığın seyri dikkate alınarak okullarda yüz yüze eğitime başlanması planlanıyor. Bakalım okulların açılmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

HİJYENE AZAMİ ÖZEN

Bulaşıcı virüsle karşı karşıya kalınan bu zorlu dönemde salgına karşı her türlü önlemi üst seviyede aldıklarını ifade eden Elmadağlı, hem kişisel hijyene, hem de servis araçlarındaki hijyene azami özen gösterdiklerini belirterek, "Bizler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Okul servisleri için de hazırız. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilan edilmesiyle birlikte hem kendimizi, hem de araçlarımızda taşıdığımız personel ile çocuklarımızı bulaşıcı salgın hastalığa karşı korumak için alabileceğimiz önlemleri en üst seviyede aldık ve uyguluyoruz. Yeni Koronovirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin mücadele kapsamında en büyük önceliğimiz hijyen. Araçlarımızda maske takılması ve sosyal mesafenin korunması da büyük önem taşıyor. Araçlarımızın koronavirüse karşı güvenli olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER

Kendilerini daha zor günlerin beklediğini belirten Oda Başkanı Elmadağlı, beklentilerini ise şöyle ifade etti: "Türkiye geneli 360 bin servisçi esnafı olarak beklentilerimiz; tüm kredi, kredi kartı, SGK, MTV, vergi borçlarımızın 31.12.2020 tarihine kadar ertelenmesi imkânı getirilmeli. Bu süreçte hibe olarak nakdi yardım yapılması, bunun yapılamaması durumunda faizsiz kredi desteği verilmesi esnafımıza bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Esnafımız araçlarını yenileyemez durumda olduğu için devlet kurumlarının esnafımızdan istemiş olduğu araç-yaş şartının kaldırılması çok uygun olacaktır. 03.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan okul servis araçları yönetmeliği, esnafımızın öne çıkan talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde esas alınacak gerekli düzenlemelerin yapılarak bir an evvel hayata geçirilmesi uygun olacaktır."