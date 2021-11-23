  • BIST 1.784,56
  • Altın 736,74
  • Dolar 12,7415
  • Euro 14,3410
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Okul servisinden inen öğrenciye yolun karşısına geçerken kamyon çarptı

AKSARAY'da, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz (14), kamyonun çarpması sonucu yaralandı.
Okul servisinden inen öğrenciye yolun karşısına geçerken kamyon çarptı

Kaza, saat 16.10 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Eslem Cengiz'e, okul servisinden inip evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ceylan (46) yönetimindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Eslem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Eslem Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Uğur Ceylan ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de 3 katlı apartmanın bahçesi yağış nedeniyle çöktü23 Kasım 2021 Salı 18:27
  • İzmir'de 'Gezici Dijital Karavan' projesi tanıtıldı23 Kasım 2021 Salı 17:36
  • Kadir İnanır hakkında yeni gelişme: Konuşmaya başladı23 Kasım 2021 Salı 15:03
  • Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti23 Kasım 2021 Salı 14:14
  • Şanlıurfa'da köylüler hibe makineyle 'hızlandı'23 Kasım 2021 Salı 14:13
  • Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı23 Kasım 2021 Salı 14:11
  • Tekirdağ'da sığırcıkların 'dansı'23 Kasım 2021 Salı 14:08
  • Büyükçekmece'de hafriyat kamyonun damperi üst geçide çarptı22 Kasım 2021 Pazartesi 23:39
  • Şanlıurfa’da TIR alev alev yandı22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
  • İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi22 Kasım 2021 Pazartesi 20:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti