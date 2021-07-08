Okula Dönüş Süreci İyi Yönetilmeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapmış olduğu açıklamasında; "31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerini kullandı ve okula dönüş sürecinin startını verdi.

Bizzat Bakanın kendisi de yaptığı açıklamada; "tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz" dedi.

Söz konusu sürecin iyi yönetilmesinden yanayım. 2020 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye'ye giren ve ülkemizden ne zaman gideceği belli olmayan koronavirüs nedeniyle, milyonlarca öğrencinin hayatı çalındı.

Yeterince imkan var, korona virüs bahane diyen bir kesimin gölgesinde; okula dönüş sürecinin iyi yönetilmesi gerekiyor.

Bir zamanlar açık öğretime dahi laf ediliyordu. Şimdi örgün öğretim gören öğrenci sayısı milyonda bir. Elbette öğrenciden, öğrenciye fark var.

Ancak, toplumun çoğunluğunu ilgilendiren süreçlerin sıkı ve özverili bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Aşı imkanları yoğun olarak kullanılmalı. Öğrencilerin bu süreçte gördüğü öğrenim zararları uygulanan takviyelerin aksine sıkı ve yoğun takviyeler ile giderilmeli.

Sadece ödev verelim, yarın gelsin mantığının dışında; öğretmenlerimizin yoğun çaba sarfetmesi gerekiyor.

Birkaç günlük hastalık döneminde dahi, okuldan uzak kalınıyor ve bilgiye ulaşım kısıtlanıyor. Korona virüs sürecinde eğitim nasıl kısıtlanmasın?

Sadece ilkokul değil, lise ve hatta üniversite eğitim süreçlerinin de sıkı bir çalışma ile düzenlenmesi gerekiyor.

Sosyal medya kanadına baktığımda; öğrencilerin örgün eğitimden yana olduğunu görüyorum.

Elbette internet sorunu, canlı ders bağlantı problemleri, öğrenciden kaynaklı nasılsa bırakmazlar online derse katılmayım gibi konular gündemi meşgul ediyor ancak bugün bir derse girilmemiş olması, yarın bir hayatın çalınmasına sebep olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu konuda hassas ve özverili bir çalışma yapması gerekiyor. Turizm ve turist ana gündem maddesi olmamalı.

Evet ülkemizin geleceği için, o da bir gereklilik ancak; bu ülkenin ayakta kalmasını sağlayacak bireylerin temel eğitiminin sağlanması en büyük gereklilik.

