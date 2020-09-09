  • BIST 1.094
  • Altın 464,617
  • Dolar 7,4731
  • Euro 8,7985
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çobandüzü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Polat (80), hiç okula gitmeden komşularının yardımıyla okuma-yazma öğrendi.
Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çobandüzü Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Polat, hiç okula gitmeden okuma-yazmayı 15 yaşından itibaren komşularına giderek öğrendi. Küçüklüğünde hep kitap yazmayı hayal eden Polat, daha sonra Türkiye'nin değişik il ve ilçelerindeki kütüphaneleri gezdi. 50 yıl boyunca kütüphanelerde değişik kitaplar okuyan Polat, bilgi birikimini hazırladığı kitaba döktü. ‘’Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok’’ diyen Polat'ın, yazdığı kitapta milattan önce krallıklar, Nuh tufanı, Firavunlar, Sümerliler, Urartular, Bizans, Osmanlı imparatorluğu, Romalılar, Peygamberler tarihi, dünya ve din tarihi anlatılıyor.

'HAYALİN BİLİM ADAMLARININ ARASINDA YER ALMAKTI'

O dönemin imkansızlıkları nedeniyle hiç okula gitmediğini söyleyen Polat, “Komşularımızdan okuma -yazma bilenler vardı. Okumayı çok heves ettiğim için onlara sürekli gidip, onlardan yardım alarak okuma yazmayı öğrendim. 15 yaşımdan beri kitap okuyorum. Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde yüzlerce kütüphane gezdim. Binin üzerinde kitap okudum. Amacım ve hayalim hep bilim adamlarının arasında yer almaktı. Bu hayalimi geliştirmek için ülkemizin her yerinde kütüphanelere gittim ve araştırmalar yaptım. Genelde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin kütüphanelerinde araştırmalarım oldu. Bilgi edindiğim araştırmaları sadece kendim için değil, kütüphaneye gelip ders çalışan öğrencilere de aktarıyorum" dedi.

'50 YILDIR KİTAP OKUYORUM'

Din ve tarih üzerinde araştırma yaptığını anlatan Polat, "Bu alanda kendi kitabımı yazdım. Yakın zamanda yazdığım kitabımı çıkartıp, herkesle paylaşmak istiyorum. Ben şu an 80 yaşındayım ve 50 yıldır kitap okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. İnsan mezara kadar okumalı. 6 çocuğum ve 6 torunum var. Torunlarımı kendi imkanlarımla okutup, eğittim. Torunlarımın 4’ü çeşitli üniversiteleri kazandı ve okumaya başladılar. Yaşadığım Çobandüzü Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Ailemizin geçimini bu şekilde sağlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak kınaya polis baskını: 15 kişiye 22 binden fazla ceza kesildi09 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
  • Koronadan hayatını kaybeden Taner Olgun kimdir?08 Eylül 2020 Salı 15:17
  • Bilecikli kadınlar unutulan saray lezzetlerinden kamber biberini üretiyor08 Eylül 2020 Salı 12:56
  • İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor08 Eylül 2020 Salı 10:00
  • Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü07 Eylül 2020 Pazartesi 23:20
  • 15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker, hayatını kaybetti07 Eylül 2020 Pazartesi 20:01
  • Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı07 Eylül 2020 Pazartesi 18:30
  • 97 yaşında koronavirüsü yenen Havva nineden 'maske' uyarısı07 Eylül 2020 Pazartesi 17:44
  • Giresun'da sel afeti son 21 yılın en yüksek yağışıyla gelmiş07 Eylül 2020 Pazartesi 12:19
  • İsmihan Şimşek: Medya sadece alışkanlıkları değil, dini algılayış biçimini de etkiledi07 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti