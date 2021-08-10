  • BIST 1.433,180
  • Altın 481,88
  • Dolar 8,6330
  • Euro 10,1150
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Okuldan Sahaya Projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporda gelişim ve istihdam potansiyelini arttırmak amacıyla 22 spor dalıyla ilgili üniversite ve federasyonlarla "Okuldan Sahaya Projesi"ni başlattı.
Okuldan Sahaya Projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı branşlarda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim almış nitelikli insan kaynağı konusunda eksiklikler bulunduğu belirtilerek, atıcılık, bilardo, bisiklet, buz hokeyi, buz pateni, bocce, boks, curling, dağcılık, eskrim, hava sporları, halter, hokey, kano, kayak, kürek, modern pentatlon, okçuluk, oryantiring, ragbi, triatlon ve yelken olmak üzere toplam 22 spor dalıyla ilgili Bakanlığın, üniversite ve spor federasyonlarıyla iş birliği içerisinde ‘Okuldan Sahaya’ adlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Sporun gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmayı hedefleyen projeye katılan üniversite ve branşlar şunlar:

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Oryantring-Atıcılık-Eskrim

- Onsekiz Mart Üniversitesi: Eskrim-Yelken-Kürek

- Antalya'da Akdeniz Üniversitesi: Spor Tırmanış-Okçuluk-Oryantring

- Sinop Ünivertesi: Bilardo-Yelken-Kürek

- Çukurova Üniversitesi: Kano-Kürek

- Trabzon Üniversitesi: Boks-Spor Tırmanış-Oryantring-Kano (akarsu)

- Alaattin Keykubat Üniversitesi: Modern Pentatlon-Triatlon-Hokey-Bisiklet-Hava Sporları

- Gaziantep Üniversitesi: Bisiklet-Halter-Hokey

- Bayburt Üniversitesi: Boks-Halter-Ragbi

- Süleyman Demirel Üniversitesi: Triatlon-Bilardo

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bocce-Okçuluk-Ragbi

- İnönü Üniversitesi: Modern Pentatlon-Oryantring

- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Spor Tırmanış-Boks-Bocce

- Ege Üniversitesi: Yelken

- Harran Üniversitesi: Bisiklet-Kano

- Afyon Kocatepe Üniversitesi: Eskrim-Oryantring

- Marmara Üniversitesi: Atıcılık-Bisiklet-Kürek-Hava Sporları

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Modern Pentatlon-Okçuluk-Triatlon

- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Kano-Kürek-Triatlon

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Kayak (Kuzey Disiplin)-Hokey-Eskrim

- Erzurum Atatürk Üniversitesi: Buz Hokeyi-Buz Pateni-Boks-Curling

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 1-310 Ağustos 2021 Salı 09:11
  • Tokyo'da gözler bu sefer paralimpik sporcularda olacak09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:28
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:37
  • Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasındaki ortaklık projesi tanıtıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:35
  • Bronz madalyalı güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'e geldi09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:19
  • Altay'da Mustafa Denizli 4 bilet daha kesti09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:11
  • Göztepe'de Ege'ye güvenoyu09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:31
  • Tokyo 2020'ye katılan genç sporcular umut verdi09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
  • Bodrumspor Harun ve Sergen'le anlaştı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti