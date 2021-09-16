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Okullar açıldı; göz muayenesine giden çocuk sayısı arttı

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır uzaktan eğitim ile bilgisayar ve tablette eskiye göre daha fazla vakit geçirmeye alışan öğrenciler, okullara gitmeye başladı.
Okullar açıldı; göz muayenesine giden çocuk sayısı arttı

Göz bozukluklarının oluşmasında ve ilerlemesinde her ne kadar temel sebep genetik faktörler ise de uzun süreler boyunca tablet, telefon ve bilgisayar kullanmanın etkisinin de yadsınamaz olduğunu belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Deniz Marangoz, şunları söyledi:

“Yüz yüze eğitimin bu etkiyi biraz azaltacağı umulmakla birlikte 1,5 sene de oluşan ekran alışkanlığının değiştirilmesinin zaman ve emek gerektirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle ekranda geçirilen sürelerin mümkün olduğunca sınırlandırılması ve 20 dakikada bir, 20 saniyeliğine uzak bir noktaya (20feet = 6 metre) bakılması (20 kuralı) önerilmektedir.”

“GÖZLÜK KULLANILMASI BAŞARIYI ARTIRIR”

Göz doktoru muayenesi esnasında tespit edilmiş bir göz bozukluğuna yönelik gözlük verildiği takdirde bu gözlüğün düzenli kullanılması göz yorgunluğunu azaltması ve okul başarısı açısından önemli olduğunu belirten Op. Dr. Deniz Marangoz,“Ekranda uzun süre zaman geçiren ışık hassasiyeti olan kişilerin mavi ışık filtreli gözlük camları kullanması göz yapılarının korunması ve göz yorgunluğunun azaltılması açısından etkili bir yöntemdir” diye konuştu.

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“GÖZ KAYMASINI İHMAL ETMEYİN”

Arada fark edilen ya da her zaman var olan göz kaymalarının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade edenOp. Dr. Deniz Marangoz,  “En kısa zamanda bir göz uzmanına muayene olunmalıdır. Pandeminin gerektirdiği hijyen önerileri artık her bir kişi tarafından ezbere biliniyor olsa da çocuklar bu anlamda tembihlenmeli, özellikle de ellerini yıkamadan gözlerine dokunmamaları, gözlerini hiçbir koşulda kaşımamaları vurgulanmalıdır” açıklamasını yaptı.

Gözlerinde kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ağrı, batma gibi şikayetler oluştuğunda zaman kaybetmeden bir göz muayenesine gidilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Marangoz, bunların yanında şikayeti olsun olmasın çocukların yılda bir rutin muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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