Okullar açılışa hazırlanıyor

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazır hale getiriliyor. 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, okullar baştan aşağı temizlenip, dezenfekte ediliyor.

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine pırıl pırıl başlayacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki okullarda arı gibi çalışan ekipler, okulları baştan aşağı yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda ilçedeki okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Asım Balcı "Bakım ve tadilat çalışmaları tamamlanan okullarımızda, kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Okullarımız yeni eğitim ve öğretim döneminde, okullarından uzun süre ayrı kalmak zorunda kalan öğrencileri pırıl pırıl karşılasın istiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER DERSE TERTEMİZ ORTAMDA BAŞLAYACAK

Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz uzunca bir süre okullarından uzak kaldı. Okullar öğrencileri, öğrenciler de okulları çok özledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarımız öğrencileri pırıl pırıl karşılasın, öğrencilerimiz de okullarını görünce içleri açılsın istedik. Bu nedenle ilçemizde bulunan okullarımıza boya desteği sağladık. Bahçe ve peyzaj düzenleme hizmeti verdik. Gerekli olan okullarımızda, tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Şimdi çalışmalarımızın en önemli etabına geçtik. Detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda derse başlamaları için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridor ve lavabolar, ekiplerimiz tarafından tek tek dezenfekte ediliyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları ile, çocuklarımızın sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların ortadan kalkmasını hedefliyoruz"

