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Okullar Dezenfekte Edildi

Kahramankazan Belediyesi, yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları hafta sonlarında dezenfekte edip, temizliyor.
Okullar Dezenfekte Edildi

Okullarda detaylı dezenfekte ve temizlik çalışması yürüten ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin hijyenik ortamlarda ders yapmaları için yoğun çaba harcıyor.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak devam eden Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki okulları da unutmuyor. Belediye ekipleri ilçedeki okullarda hafta sonlarında dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıyor.

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Ekipler çalışmaları doğrultusunda yüz yüze eğitimin sürdüğü okulları ayrıntılı olarak dezenfekte ediyor. Okullarda ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların ardından sınıflar ve okullar, öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getiriliyor. Belediye ayrıca, ilçedeki tüm okullara geçtiğimiz günlerde 20 tonluk dezenfektan ve temizlik malzemesi desteği vermişti. Belediye bu malzeme desteğini eğitim öğretim yılı içinde de sürdürecek. Kahramankazan Belediyesi öte yandan ilçedeki okullara eksiklik bulunan veya ihtiyaç duyulan alanlarda da destek veriyor. Bu kapsamda okullardan gelen tüm talepler karşılanıyor.

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Öğrencilerimiz önceliğimiz, öğrencilerimizin emrindeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda okullarımızı da sürekli olarak dezenfekte ederek, temizliyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda derslerini yapmaları en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin her zaman emrindeyiz. Bu konuda çok hassasız. Okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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