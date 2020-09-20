  • BIST 1.112
  • Altın 475,467
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Okullar dezenfekte edildi 

Sincan Belediyesi ilçe genelinde aylardır sürdürdüğü hijyen seferberliğine devam ediyor. Bugün başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ilçede okullar dezenfekte edildi.
Okullar dezenfekte edildi 

Sincan Belediyesi, 14 Şubat’ta başlattığı hijyen seferberliğini daha da yoğunlaştırdı. 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. 

3-086.jpg

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte ediliyor. İlçede 33 ilkokulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Ortaokul ve liselerde çalışmalar devam ediyor. Dezenfekte edilen okullara ayrıca dezenfektan stantları hediye edildi. Belediye ekipleri daha önce de okulları dezenfekte ederek öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda sınava girmelerini sağlamıştı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 14 Şubat’tan bu yana ilçe genelinde yürütülen hijyen seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Ercan “Çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onların hijyenik ortamlarda eğitim görebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Anne ve babaların içi rahat olsun. Okullarımızda yürüttüğümüz dezenfekte seferberliğimiz devam edecek.  Bu süreçte maske, hijyen ve sosyal mesafe konusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım.” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 81 ildeki 81 okul için yola çıktı21 Eylül 2020 Pazartesi 01:33
  • Bir mahalle konağı daha21 Eylül 2020 Pazartesi 00:39
  • Başkan Çetin uyarısını otobüste yaptı19 Eylül 2020 Cumartesi 05:35
  • Milli tekvandocuları renklerine bağladı19 Eylül 2020 Cumartesi 04:34
  • Avustralya'ya gitme Keçiören'e gel19 Eylül 2020 Cumartesi 03:33
  • ANKARAY rayları düzenleniyor19 Eylül 2020 Cumartesi 02:32
  • Kalecik Altınköy'de19 Eylül 2020 Cumartesi 01:31
  • Havuzlarda Covid-19’a geçit yok19 Eylül 2020 Cumartesi 01:27
  • Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı18 Eylül 2020 Cuma 11:52
  • Tatlıçay Projesi Yapımına Başladı18 Eylül 2020 Cuma 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti