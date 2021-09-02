Okullar dezenfekte ediliyor

Sincan Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak amacıyla okullarda detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Sincan Belediyesi öğrencilerin sağlığı ve hijyeni için kolları sıvadı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 ekip 6 personel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor.

132 Okulda Dezenfekte Çalışmaları Tamamlandı

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte edildi. İlçede 132 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Okullarda bulunan dezenfektan stantları da onarıldı. Kırık üniteler yenilendi, Ünitelerin dolumu yapıldı.

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “6 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitime dönüyoruz. İlçemizde faaliyette bulunan okullarda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Okullarımız dip köşe dezenfekte ediliyor. Öğrencilerimizin tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Dezenfekte çalışmalarımız titizlikle devam edecek. Yeni Eğitim ve öğretim yılının huzur ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.