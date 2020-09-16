Okullar dezenfekte ediliyor

Mamak Belediyesi’ne ait ilaçlama ekipleri, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olan okullardaki dezenfekte işlemlerinin yanı sıra insanların yoğun olarak kullandığı kamu binalarını da ilaçlıyor.

Çalışma kapsamında Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor.

Sevdiklerimiz için

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas edebileceği masalar, kapı kolları, lavabolar, toplantı salonları gibi tüm alanlarda ilaçlama işlemleri yapılıyor. Gece gündüz sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibinin ise virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamaklı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Mart ayından bu yana aldığımız tedbirler, hemşehrilerimizin duyarlılığı ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla inşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de sosyal mesafe ve hijyen konusunda her birimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım" dedi.