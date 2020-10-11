  • BIST 1.166
  • Altın 488,874
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Okullar eğitime hazır

Mamak Belediyesi, pazartesi günü açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte ederek hazır hale getirdi.
Okullar eğitime hazır

Okullar baştan sona özel bir solüsyonla dezenfekte edilirken, okulların bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi. Mamak Belediyesi’ne ait ilaçlama ekipleri, 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

foto-(1)-031.jpeg

Sevdiklerimiz için
Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas edebileceği masalar, kapı kolları, lavabolar, toplantı salonları gibi tüm alanlarda ilaçlama işlemleri yapılıyor. Gece gündüz sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibinin ise virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamaklı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Mart ayından bu yana aldığımız tedbirler, hemşehrilerimizin duyarlılığı ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla inşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de sosyal mesafe ve hijyen konusunda her birimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtarlardan Köse’ye hizmet teşekkürü10 Ekim 2020 Cumartesi 06:35
  • Denetimler devam ediyor10 Ekim 2020 Cumartesi 06:00
  • Anıt Bayrak Park bayraklarla donatıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 05:36
  • Çiftçilere reflektör hediye edildi, "Reflektör Tak, Görünür Ol"10 Ekim 2020 Cumartesi 04:33
  • Ankara Çayı’nda biyolojik temizlik10 Ekim 2020 Cumartesi 03:31
  • Çamlıdere Altınköy'de10 Ekim 2020 Cumartesi 02:30
  • Atığı getir kartı doldur10 Ekim 2020 Cumartesi 01:34
  • Pursaklar'a Değer Katacak10 Ekim 2020 Cumartesi 00:37
  • Yeni bir yeşil alan daha ilçeye kazandı09 Ekim 2020 Cuma 06:06
  • Parklara ahşap oyun grupları yapıldı09 Ekim 2020 Cuma 06:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti