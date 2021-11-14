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Okullar Hayat Oluyor

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okullar Hayat Olsun’ Projesine destek vermek için ilçedeki okul bahçelerine çizim desteği veriyor.
Okullar Hayat Oluyor

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ders aralarında birlikte vakit geçirebilme imkânı bulduğu bu oyun alanları bakanlığın ve okul idarecilerinin belirttikleri şartlara göre belediye ekipleri tarafından belirgin hale getiriliyor.

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“TERAPİ NİTELİĞİNDE OYUNLAR”

İlçedeki okullarda öğrencilerin geleneksel oyunları tanımalarını ve fiziksel etkinliklerde bulunmalarını kolaylaştırmak için rengârenk oyun alanı çizimleri konusunda çalışmaların devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleneksel oyunlarımızın çocuklarımıza sosyal ve psikolojik yönden terapi niteliğinde olduğunu biliyoruz. Ders içi ve ders dışı zamanlarda okullarımızı çekim merkezi yapmak için onlara geleneksel oyun alanları sunuyoruz. Bilgisayar oyunlarına bağımlılığı azaltmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sağlıklı bir neslin oluşmasını sağlamak için okullarımızdan gelen talepleri asla geri çevirmiyoruz.” dedi.

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