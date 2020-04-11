  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Okullar kapalı: Özel okul ücretleri ne olacak? MEB’den resmi açıklama bekleniyor

Korona nedeniyle okullar kapalı. Özel okul ücretleri ne olacak? Kapalı ay için ücret talep edilir mi? Peşin ödeme yapan aileler kapalı ayların ücretini geri isteyebilir mi? Kapalı dönemlerde ücret ödenir mi? Veliler MEB’den resmi açıklama bekliyor.
Okullar kapalı: Özel okul ücretleri ne olacak? MEB’den resmi açıklama bekleniyor

Koronayla mücadele kapsamında yüzyüze eğitime ara verilmesiyle birlikte özel okul ücretleri tartışma konusu oldu. 
Korona virüs, 2019-2020 eğitim öğretim yılının içinde bulunduğumuz ikinci yarısını tümden sekteye uğrattı. 
Eğitime Mart ayında 2 haftalığına ara verilmiş, virüsün yayılması sonucu bu süre 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

Korona virüs vaka sayılarının günden güne artmaya devam etmesi, buna paralel olarak yeni yeni tedbirlerin alınıyor olması, 30 Nisan tarihinde de ertelemeye gidileceğini gösteriyor. Yüzyüze eğitime ara verilmiş olması en çok da çocuklarını özel okullara gönderen aileleri düşündürüyor. 

Hepsinin kafasında haftalardır şu sorular var: 

Özel okul ücretleri ne olacak?

Okullar kapalı oldukları ayın parasını isteyebilir mi? 

Peşin ödeme yapmış olan aileler okulların kapalı olduğu ayların ücretlerini geri iade alabilecekler mi?

Ödemelerini aylık taksitler halinde yapan aileler, okullar kapalı olduğu halde ödemeye devam edecekler mi?

Bunların dışında bir de yemek ve servis ücretleri var. Kapalı olan özel okulların yemek ve servis ücretleri ne olacak, okullar bu ücretleri ailelere geri ödeyecekler mi? Özel okullar yüzyüze vermedikleri eğitimin, sunmadığı yemek ve servisin ücretini ailelerden tahsil edebilir mi? 

En çok da şu sorunun cevabı aranıyor: 

Özel okul ücretleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü ne? MEB’den özel okul ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunda resmi açıklama geldi mi? 

Ve şu soru:

Kanunlar ne diyor, hukukçu görüşü ne yönde?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

BAKAN SELÇUK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karantina döneminde özel okul ücretlerinin akıbetinin ne olacağı sorusuna “Bu hukuki bir sorun” cevabını vermekle yetinmişti. Bakan Selçuk bu konuda başka herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

TRT HABER’İN HABERİ

Bu konuda şu ana kadar resmi haber kanallarında da net bir bilgi yer almış değil. Sadece resmi bir kurum olan TRT Haber’de “Özel okul ücreti kapalı olduğu dönemde ödenir mi?” haberi yer almıştı. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklarını özel okul ve kreşe gönderen velilerin “Okulun kapalı olduğu dönemin parasını ödenir mi” sorusuna cevap aranan haberde, Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu’nun görüşleri aktarılıyordu. 

avukat-son.jpg

AVUKAT: MÜCBİR SEBEP VAR, İADE GEREKİR

Bu tür durumlarda Borçlar Kanunu’nun devreye girdiğini belirten Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu “Borçlar Kanunu gayet açık. Mücbir sebep durumunda sözleşmenin akit tarafları sözleşmeye bağlı değildir. Bu madde hemen hemen tüm sözleşmelerde yer alır” diyordu. 

VELİLER MAHKEMEYE TAŞIYABİLİR VE HAKLI ÇIKARLAR

Avukat Hacıbektaşoğlu ayrıca, şu önemli bilgiyi veriyordu: “Bu kapsamda, okullar kapalı oldukları döneme rağmen velilerden herhangi bir ücret talep ederse veli bunu hukuki sürece taşıyabilir ve sonunda haklı çıkar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütünün ‘pandemi’ olarak nitelediği, tüm dünyayı kasıp kavuran bir virüsten söz ediyoruz ve bu bir mücbir sebep.”

ozel-okul-son.jpg

ÖZEL OKULLAR NE DİYOR?

Hukukçuların bu görüşüne karşı özel okullar ne diyor? Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, mevcut durumda herhangi bir mücbir sebebin söz konusu olmadığını savunuyor.

ÖZEL OKULLARDAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Borçlar Kanunu ve hukukçu görüşlerine rağmen özel okullardan yeni yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği’nden gelen son açıklamada, konu Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un üzerine atılmıştı. Açıklamada, Bakan Selçuk’la görüştükleri ve bir yol haritası çizdikleri belirtilerek, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı ifade edilmişti. 

meb-son.jpg

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu yaşananlar, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle velilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor. Özel okul öğrencisi velileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konu hakkında resmi bir açıklama, resmi bir karar bekliyor. 

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AÖF'den önemli açıklama sınavlar iptal mi? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak?30 Mart 2020 Pazartesi 16:12
  • Bakan Selçuk'tan Kovid-19 açıklaması: Travmalara karşı destek verilecek30 Mart 2020 Pazartesi 09:52
  • ÖSYM Başkanı Aygün: Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi27 Mart 2020 Cuma 11:37
  • Milli Eğitim Bakanı'ndan çok önemli LGS açıklaması26 Mart 2020 Perşembe 16:17
  • YKS'nin tarihi belli oldu26 Mart 2020 Perşembe 14:03
  • Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış26 Mart 2020 Perşembe 12:19
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı23 Mart 2020 Pazartesi 14:10
  • Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 'uzaktan eğitim' başladı23 Mart 2020 Pazartesi 09:30
  • Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 'uzaktan eğitim' bugün başlıyor23 Mart 2020 Pazartesi 08:59
  • Morpa kampüs nedir, ne işe yarıyor, nasıl üye olunur, ücretli mi?22 Mart 2020 Pazar 05:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti