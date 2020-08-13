Okullar kapalı, servisciler zorda

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı 5 aydır kapalı olan okullar nedeniyle öğrenci taşımacılığı yapan esnafın zor günler geçirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla online eğitime geçilmesinin ardından okul servisleri de Mart ayından bugüne kontak kapalı vaziyette bekliyor. Geçtiğimiz gün 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağının açıklanmasının ardından gazetemize konuşan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, “Önce sağlık ama servisçi esnafımızın 5 aydır kontağı kapalı. En fazla 1-2 ay daha dayanacak gücü kaldı. Yapacak başka işleri de yok. Desteğe ihtiyacı var” diye konuştu. Başkan Elmadağlı servisçi esnafından vergilerin bandrol paralarının alınmaması ve ödeyecekleri kredilerinin Ekim sonuna kadar faizsiz şekilde ertelenmesini istedi.

ARAÇLAR YALNIZCA OKUL TAŞIMACILIĞINA MÜSAİT

5 aydır esnafın geliri olmadan geçinmeye çalıştığını ve artık dayanacak gücü kalmadığını belirten Elmadağlı, “Mart ayının 13’ünden bu yana okul taşımacılığı yapan esnafımız kontağını kapattı arabasını evinin önüne çekti. Bugün itibariyle tam 5 aydır herhangi bir gelirleri olmadan yaşamaya çalışıyorlar. Ellerindeki birikimlerini yediler, devletin 25 bin TL esnaf kredisini kullandılar. Okulların açılmasını biz sabırsızlıkla bekliyorduk. Fakat süreç beklediğimiz gibi olmadı. Kendimizi okullar açılacak gibi hazırlamıştık. Öncelik tabi ki sağlık buna sözümüz yok. Eylül 21’de belki yine açılmayacak ya da normal şartlarda da açılacak bunu bilemiyoruz. Eylül 21’e kadar da bir şekilde dayanırız. Geçen her gün servisçi esnafının kan kaybına neden oluyor. Geliri olmadan esnafın yaşaması mümkün değil. Bizler bu araçlarla ancak okul taşımacılığı yapabiliriz. Araçlarımız ona göre düzenlenmiş. Bizler iş arasak da bulamıyor ve yapamıyoruz” diye konuştu.

GEÇİM DERDİ BÜYÜK

4 binden fazla okul servisinin çalışmaz şekilde beklediğine dikkat çeken Elmadağlı, “Bu konuda 25 bin TL esnaf kredisi dışında devletin bizlere desteği olmadı. Bizlerin kredileri vardı üzerine bir kredi daha çektik. Şu ana kadar kredilerimizi faizli şekilde öteliyoruz. İleride bu 25 bin TL de ödenecek. Evinizin geçimini sağlayamıyorsunuz üzerine bir de ödenecekler binecek. Esnafımız 5 aydır evine gelir götüremiyor. Biraz özel olacak ama bu aile içi huzursuzluklara da yol açıyor açacak. Yani çocuğuna harçlık veremeyen, market alışverişini yapamayan esnafımızın ev huzuru da bozuluyor ve bozulacak. Yaklaşık 4 binden fazla okul servisi bekliyor. Her aracın şoförü ve ailesi desek 10 bine yakın insan yapıyor” ifadelerine yer verdi.

EKİM SONUNA KADAR KREDİLER FAİZSİZ ERTELENMELİ

Esnafın ödemesi gereken kredilerin faizsiz şekilde Ekim sonuna kadar ertelenmesini istediklerini belirten Elmadağlı, “Bu sene için vergilerin alınmaması gerekiyor. Biz muhasebecilerimize halen ödeme yapıyor çalışmasak boş beyanname veriyoruz. Bu tür araçların bandrolleri, muayenesi masraf. İnsanların cebinde 500 lira bulamıyorsunuz. Bu ücretlerin de alınmaması gerekiyor. Çalışmayan boş beyanname veren arkadaşlarımız için aylık 1-2 bin TL hibe gelir verilebilir. Bankalardan, esnaf kredi kefaret kooperatiflerinden çektiğimiz krediler var. Bu kredilerin Ekim sonuna kadar faizsiz bir şekilde ertelenmesi lazım” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA