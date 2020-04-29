Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapacak.

Türkiye'de ilk kez korona vakasının görüldüğü 11 Mart'tan kısa bir süre sonra ilk olarak okullar kapatılmıştı. EBA TV uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağı hakkında son durumu yakından takip ediyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapacak.

İLK OLARAK 30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Korona virüs önlemleri nedeniyle önce 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.