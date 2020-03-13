Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı.

Sözcü Kalın yeni tip koronavirüs (KOVİD-19)’e karşı alınan kararlara ilişkin akıllarda kalan soruları da yanıtladı. Okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Gibi soruların cevapları haberimizde…

Okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Beştepe’de yapılan toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamasında;

Okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil?

"Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tedbirler paketi muvacehesinde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı, bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız, ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyu ve ailelerle paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."