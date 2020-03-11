Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.