Okullar tepeden tırnağa dezenfekte edildi

Kahramankazan Belediyesi, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Belediye ayrıca, tüm okullara el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor.

Baştan aşağı temizlendi

Ekipler bu kapsamda, pazartesi günü (yarın) başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekipler çalışmaları doğrultusunda okulları ayrıntılı olarak dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütüldü. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorları, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeleri, tuvaletleri başta olmak üzere tüm noktalarda ayrıntılı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından sınıflar ve okul binaları kapatılarak öğrenciler için hazır hale getirildi.

Üniteler yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, ilçedeki tüm okullara el dezenfekte üniteleri de yerleştirdi. Okulların girişlerine yerleştirilen üniteler de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek.

Sonuna kadar görev başındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı başlattıkları seferberliği aralıksız olarak tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre görev başında olduklarını anlatan Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” diye konuştu.