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Okullar yeni döneme hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, öğrencilerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için okulların ara tatile girmesi ile birlikte dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.
Okullar yeni döneme hazırlanıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede hummalı bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları dezenfekte ediyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları steril hale getirildi.

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‘‘Çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz’’

Pandemi sürecinin başından bu yana dezenfeksiyon işlemine devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha temiz ve güvenli okullarda öğrenim görmesi için ilçe genelindeki okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz’’ dedi.

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