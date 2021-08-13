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Okullar Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlanıyor

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor. Eylül ayının ilk haftasında başlaması planlanan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi Altındağ Belediyesi tarafından okullarda tadilat çalışması başlatıldı.
Okullar Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlanıyor

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine pırıl pırıl başlayacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki okullarda arı gibi çalışan ekipler, okulları baştan aşağı yeniliyor. Bazı okulların iç ve dış cephe boyalarını yenileyen ekipler, derslikleri de büyük bir titizlikle boyadı. Bahçe ve peyzaj düzenlemesi de yapan ekipler, okullarda dezenfeksiyon çalışması yapmayı da ihmal etmedi.

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OKULLAR PIRIL PIRIL

"Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diyen Başkan Asım Balcı, “Öğrencilerimiz uzunca bir süre okullarından uzak kaldı. Okullar öğrencileri, öğrenciler de okulları çok özledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarımız öğrencileri pırıl pırıl karşılasın, öğrencilerimiz de okullarını görünce içleri açılsın istedik. Bu nedenle ilçemizde bulunan okullarımıza boya desteği sağladık. Bahçe ve peyzaj düzenleme hizmeti verdik. Gerekli olan okullarımızda, tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Dezenfeksiyon çalışmasını da unutmadık. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu.” ifadelerini kullandı.

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