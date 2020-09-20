Okullar yeni eğitim öğretime hazır hale getirildi 

Başkent'teki belediyeler salgına karşı tüm okulları dezenfekte ederek yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. İlk ders zili öncesi sıralardan koridorlara kadar okullar baştan sona temizlendi.

Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan okullarda 21 Eylül yani bugün yeniden ders zili çalacak. Salgın tedbirleri kapsamında ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri belirli şartlar altında yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime başlama tarihleri ise salgının gidişatına göre belirlenecek. Ankara genelindeki belediyeler ders zili öncesi okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda sıralardan koridorlara kadar baştan sona dezenfekte edildi. Tüm hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçerler hazır bulunduruldu. Öğrencilere dağıtılacak maskeler hazırlandı. Servis şoförlerine, öğrencilerin bu süreçte nasıl taşınması ve dikkat edilecek konulara ilişkin eğitimler de verildi. Öte yandan çoğu belediye mini mini birlere hediye edeceği çeşitli kırtasiye malzemelerini de sıralara bıraktı.

HEDİYELERİ SIRALARDA BEKLİYOR

Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti. Belediye, ilkokul 1'inci sınıfa bugün başlayacak 8 bin Altındağlı çocuğa hediye edeceği okul çantası ve kırtasiye malzemesi setini öğrencilerin sıralarına bıraktı. Eğitim ve öğretim hayatına adım atacak olan 8 bin Altındağlı çocuk, okulların açıldığı ilk gün okul sıralarında Altındağ Belediyesi'nin hediyelerini bulacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çantaların içine okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesi koyuyoruz. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul idarelerine teslim edilecek. Çocuklarımız için çantalara maske de koyduk" dedi.

MİNİ MİNİ BİRLER SEVİNDİRİLECEK

Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için hediye kırtasiye malzemesi hazırladı. Başkan Serhat Oğuz, "Pazartesi okuldaki ilk günlerini yaşayacak olan mini mini birler için hazırladığımız hediye kırtasiye setlerimizi sıralara bırakıyoruz. 1200 çocuğumuz hediyeleriyle okulun ilk günü buluşacak" ifadesini kullandı. Kahramankazan Belediyesi okullarda dezenfekten çalışmasını da tamamladı.

MAMAK'TAN EĞİTİM DESTEĞİ

Mamak Belediyesi, yüz yüze eğitim alacak ilkokula başlayan öğrencilere destek olmak amacıyla Mini Mini Birlere Okul Hediyesi projesini başlatmıştı. Başvuru yapan ailelere değerlendirmeler sonrasında çanta ve kırtasiyeden oluşan eğitim desteği verildi. Bu çerçevede başvuru yapan 1. sınıfa başlayacak Miray Küçükaydoğan ve Osman Erdem’e eğitim desteklerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ulaştırdı. Köse, içerisinde kalem kutusu, kuru ve sulu boya, defter, cetvel seti, kalem, defter kabı ve her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu okul çantasını evlerine bizzat giderek öğrencilere hediye etti. Başkan Köse, “Mamak Belediyesi olarak okullarımızın tamamını dezenfekte ettik. Bugün de ilkokula başlayan çocuklarımızdan bir bölümüne Mamak Belediyesi olarak kırtasiye desteği veriyoruz” sözlerini ekledi.

TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde örgün eğitim koşullarının oluşturulması için özel dezenfekte ekibi kurarak 51 mahallede sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını okullarda yoğunlaştırdı ve 327 resmi ve özel okulda 5 bin 84 derslik dezenfekte edildi.

21 Eylül Pazartesi günü kademeli olarak eğitime başlayacak olan okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Başkan Turgut Altınok, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için ilçe sınırları içinde bulunan 327 resmi ve özel okulda 5 bin 84 dersliği dezenfekte ederek öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir ortam hazırlandıklarını belirtti.

İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Pursaklar Belediyesi tarafından, yüz yüze eğitim öncesinde ilçede bulunan okullarda temizlik seferberliği başlatılarak tüm eğitim yuvaları dezenfekte edildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in denetiminde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları steril hale getirildi. Başkan Ertuğrul Çetin, "Okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin içleri rahat olsun. Hijyen tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyoruz. Yaptığımız ilaçlama çalışmaları uzun süre etkisini gösteriyor. Pursaklar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

TEK TEK DOLAŞILDI

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarını tamamladı. Öğrencilerin, hijyenik şartlar altında eğitim ve öğretim dönemine başlayabilmeleri amacıyla, Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okulları tek tek dolaşarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan okullarımızda öğrencilerimizin ortak kullandığı alanları, okul sıralarını, masaları, tuvaletleri dezenfekte ettik. İlk kez okulla tanışacak olan kardeşlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun” dedi.

SIRALAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANDI

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde ders zili öncesinde okulda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan

Yenimahalle Belediyesi, pandemi süreci boyunca belediyeye bağlı eğitim yuvalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yeni eğitim dönemi için de pandemi kurallarına uygun düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda sınıflar ve çocukların kullandığı tüm ortak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edildi. Sınıflarda öğrenci sayıları düşürülürken minik Yenimahallelilerin hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim almasını hedefliyor. İlçe genelinde 10 ayrı noktada okul öncesi eğitim hizmeti sunan Yenimahalle, kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışan 270’e yakın personele Covid-19 test uygulaması gerçekleştiriyor.

Başkan Fethi Yaşar “Yenimahalle’de okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Yenimahalle’nin minik sakinlerinin sağlığını düşünerek ve gereken bütün önlemleri alarak eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Osman Akdoğan/iLKSAYFA