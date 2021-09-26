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Okullara 20 tonluk malzemesi desteği

Kahramankazan Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara 20 tonluk temizlik seti ve dezenfekte malzemesi desteğinde bulundu.
Okullara 20 tonluk malzemesi desteği

 Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz rahat olun tüm imkanlarımızla her zaman yanınızdayız” dedi. Kahramankazan'da Belediyesi’nce ilçedeki tüm okullara dezenfektan ve temizlik malzemesi dağıtımı yapıldı. 

Malzemelerin okullara dağıtımı Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, yüzey dezenfektanı ve sırt pompasından oluşan setler okul yöneticilerine teslim edildi.

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Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizin daha hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için, ilçemizde bulunan tüm okullarımıza 20 ton dezenfekte ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz rahat olun tüm imkanlarımızla her zaman yanınızdayız” dedi. 

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da , okullara dağıtılan hijyen setleri için Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür ederek, öğrencilerden maske mesafe ve hijyen kurallarına karşı duyarlı olmalarını istedi.
 

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