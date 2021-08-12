Okullara Teftiş

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Spor Müdürü Hamza Güneş yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit ettiler.

Etimesgut Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmaları da yerinde inceleyen Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel, 'Okullar Sporla Daha Güzel' sloganıyla devam eden sportif etkinliklere de katıldılar.

Ziyaretlerin ilk durağı Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi oldu. Okuldaki halter eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenerek hedeflerini soran protokol üyeleri okulun eksiklerini not alarak buradan ayrıldılar.

Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu'nda voleybol öğrenen öğrencilerin dersine katılan Sevgili ve Demirel bir süre voleybol maçı yaptılar.

Şehit Erkan Tümer İlkokolu ziyaretinde de Eskrim takımının antrenmanını takip eden Kaymakam Sevgili ve Başkan Demirel'in son durağı Şehit Ferhat Koç İlkokulu oldu. Okuldaki cimnastik antrenmanı ilgiyle izlendi.



