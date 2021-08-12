  • BIST 1.444,460
  • Altın 482,40
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Okullara Teftiş

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçe Spor Müdürü Hamza Güneş yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit ettiler.
Okullara Teftiş

Etimesgut Belediyesi'nin okullarda yaptığı çalışmaları da yerinde inceleyen Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel, 'Okullar Sporla Daha Güzel' sloganıyla devam eden sportif etkinliklere de katıldılar.
Ziyaretlerin ilk durağı Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi oldu. Okuldaki halter eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenerek hedeflerini soran protokol üyeleri okulun eksiklerini not alarak buradan ayrıldılar.

ekran-alintisi.jpg1-055.jpg

Ülkü Ahmet Durusoy Ortaokulu'nda voleybol öğrenen öğrencilerin dersine katılan Sevgili ve Demirel bir süre voleybol maçı yaptılar.
Şehit Erkan Tümer İlkokolu ziyaretinde de Eskrim takımının antrenmanını takip eden Kaymakam Sevgili ve Başkan Demirel'in son durağı Şehit Ferhat Koç İlkokulu oldu. Okuldaki cimnastik antrenmanı ilgiyle izlendi. 

ekran-alintisi.jpg2-038.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’ın Parlayan Yıldızı 12 Ağustos 2021 Perşembe 05:15
  • Mamak gün sayıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 04:45
  • Keçiören'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın 12 Ağustos 2021 Perşembe 04:00
  • Keçiören Ev Sahipliği Yaptı12 Ağustos 2021 Perşembe 03:15
  • Geleceğe nefes ol!12 Ağustos 2021 Perşembe 03:00
  • Çankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor12 Ağustos 2021 Perşembe 02:00
  • Yangınzedelere Cansuyu12 Ağustos 2021 Perşembe 01:45
  • Kent gezileri devam ediyor12 Ağustos 2021 Perşembe 01:15
  • Bağlıca Çevre Yolu Bağlantısı Altyapı Mesaisinde12 Ağustos 2021 Perşembe 01:00
  • Ankara'da tehlikeli gerginlik: 2 vatandaşımız bıçaklandı, mahalleli ayağa kalktı11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti