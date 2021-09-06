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Okullara temizlik seti desteği

Altındağ Belediyesi, ilçedeki okullara temizlik ve hijyen seti dağıttı. 
Okullara temizlik seti desteği

Altındağ Belediyesi'nden okullara büyük destek... Altındağ'daki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik ve hijyen seti ulaştırıldı. Yüz yüze eğitim ve öğretimin başlayacağı okullara, içerisinde gerekli her tür malzemenin bulunduğu temizlik ve hijyen setleri hediye eden Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Asım Balcı, "Her şey çocuklarımız için..." dedi.

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"VELİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Altındağlı çocukların sağlığı ve velilerin gönül rahatlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı "Her bir okulumuza, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, genel temizlik malzemesi, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve el dezenfektan cihazı gönderdik. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi tek temennimiz... Velilerimizin de içi rahat olsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.
Başkan Balcı "Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız temiz ve bakımlı okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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