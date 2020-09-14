Okullara teslim edildi

Altındağ Belediyesi bu yıl da miniklerin yüzünü güldürdü. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak olan öğrencilere verilecek olan hediyeler okullarına teslim edildi.

Altındağ Belediyesi'nden Altındağlı çocukların eğitimine büyük destek... Altındağ Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan Altındağlı çocuklara, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyor. Hediyelerin okul idarelerine teslimi tamamlandı.

51 OKULDA, 8300 ÖĞRENCİ

Başkan Asım Balcı, Altındağ Belediyesi'nin eğitime ve minik öğrencilere verdiği destek hakkında şunları kaydetti:

"Bu yıl Altındağ'da, 51 okulda ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan 8 bin 300 minik öğrenci, Altındağ Belediyesi'nin hediyeleriyle okula başlayacak. Eğitim ve öğretim hayatına adım atacak olan 8 bin 300 Altındağlı çocuğumuz okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesi'nin hediyelerini bulacak. Ekiplerimiz günlerdir çantaların hazırlanması için arı gibi çalışıyor. İçlerine okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesini koyduk. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul idarelerine teslim edildi. Çocuklarımız için çantalara maske de koyduk. En önemlisi de, sevgimizi koyduk. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz."

İLK GÜN SÜRPRİZİ

Okul idarelerinin, çantaları okulun ilk günü miniklerin sıralarına koymuş olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Yani miniklerimiz okulun ilk günü güzel bir sürprizle karşılanacak. Böylece hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olacak, hem de ilkokula bu yıl başlayacak olan miniklerimizin yüzünü güldüreceğiz. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler..." dedi.

Başkan Balcı "Yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.