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Okullarda atık yarışması

Keçiören Belediyesi ve TAP işbirliği ile 08 Mart 2021 tarihinde başlatılan Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Okullarda atık yarışması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliğinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüştürülmesi ve sıfır atığa ulaşılması amacıyla düzenlediğimiz ‘Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’nı başlattık. Doğa dostu yarışmamıza ilçemizdeki tüm okullarımız katılabilirler.” dedi. 

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EN ÇOK PİL TOPLAYAN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok, Atık Pil Toplama Yarışması’na katılan ve pil toplayan öğrencilere çeşitli hediyelerin verileceğini söyledi. Altınok, “Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında her 250 kilogram atık pil için 1 adet STEM robotik sistem seti, her 50 kilogram atık pil için ise top seti (1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu) hediye edeceğiz. Kampanyaya katılacak okullarımız atık pillerini teslim etmek ve ayrıntılı bilgi almak için Geri Dönüşüm Danışıma Hattı ‘0312 359 10 27’ nolu telefonla yetkililerimize ulaşabilirler.” ifadelerini kullandı. 

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