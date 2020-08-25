Okullarda dezenfeksiyon seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye ayrıca, tüm okullara el dezenfekte üniteleleri yerleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor.

Tepeden tırnağa temizleniyor

Ekipler bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler çalışmaları doğrultusunda okulları ayrıntılı olarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından sınıflar ve okul binaları kapatılarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor.

Üniteler yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, ilçedeki tüm okullara ücretsiz olarak el dezenfekte üniteleri de yerleştiriliyor. Okulların girişlerine yerleştirilen üniteler de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sadece sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek.

Çok hassasız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizliyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.