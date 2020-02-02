  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Okullarda ikinci yarıyıl maratonu başlıyor

Okullarda ikinci yarıyıl maratonu yarın başlıyor, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci yarıyıl dönemi 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak.
Okullarda ikinci yarıyıl maratonu başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak. 

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının yarın başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

LGS SINAVI 7 HAZİRAN'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek. 

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı17 Ocak 2020 Cuma 12:48
  • Okullarda karne heyecanı17 Ocak 2020 Cuma 10:02
  • Zayıf karneye 'aşırı olumsuz tepki vermeyin' uyarısı16 Ocak 2020 Perşembe 16:25
  • Yarıyıl tatili yarın başlayacak16 Ocak 2020 Perşembe 16:13
  • Görme engelli Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor15 Ocak 2020 Çarşamba 10:05
  • Van'da eğitime kar engeli13 Ocak 2020 Pazartesi 08:56
  • Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı12 Ocak 2020 Pazar 16:07
  • Üniversiteli öğrencileri güvenlik güçleri için atkı ve bere ördü09 Ocak 2020 Perşembe 15:06
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek otostop çeken öğrencileri evlerine bıraktı09 Ocak 2020 Perşembe 10:33
  • YÖKDİL başvuruları başladı08 Ocak 2020 Çarşamba 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti