Okullarda ikinci yarıyıl maratonu başlıyor

Okullarda ikinci yarıyıl maratonu yarın başlıyor, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci yarıyıl dönemi 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak.