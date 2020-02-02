Okullarda ikinci yarıyıl maratonu başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak.
2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının yarın başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.
LGS SINAVI 7 HAZİRAN'DA
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.