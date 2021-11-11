  • BIST 1.639,920
  • Altın 594,65
  • Dolar 9,9533
  • Euro 11,4320
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 Kasım'da başvuru yapabilecek28 Ekim 2021 Perşembe 16:23
  • İşler’den dar gelirli öğrencilere özel kampanyalı hazırlık kitapları27 Ekim 2021 Çarşamba 14:20
  • Türkiye’de kitap outlet var mı? LGS ve YKS için kampanyalı kitaplar hangileri?27 Ekim 2021 Çarşamba 14:13
  • Dar gelirli aileler için LGS ve YKS yardımcı kaynak kitap fırsatı27 Ekim 2021 Çarşamba 14:07
  • Türkiye’de en ucuz yardımcı kaynak kitapları nerede?27 Ekim 2021 Çarşamba 13:45
  • En ucuz LGS ve YKS kitapları nerede?27 Ekim 2021 Çarşamba 13:31
  • LGS yeni nesil soruda uzman, en iyi yayınevi hangisi?26 Ekim 2021 Salı 11:33
  • LGS’de benzer soruda lider yayınevi hangisi?26 Ekim 2021 Salı 11:23
  • LGS hazırlıkta en başarılı yayınevi hangisi?26 Ekim 2021 Salı 11:12
  • LGS’de çıkan soruları en çok tutturan yayınevi hangisi?26 Ekim 2021 Salı 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti