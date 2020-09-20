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Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik hakim

OKULLARDA yüz yüze eğitime geçilmesi en çok kırtasiyecileri sevindirmişti ancak okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik hakim. Kırtasiye esnafı, geçen sene okul sezonu yaşan yoğunluğun yarısının bile yaşanmadığını belirtiyor.
Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik hakim

Okullarda yavaş yavaş yüz yüze eğitime geçiliyor. Pazartesi gününden itibaren okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler okullarda ders başı yapacak. Eğitimin evlerden tekrar sınıflara taşınmasına ise en çok kırtasiyeciler sevinmişti ancak beklenen yoğunluk yaşanmadı. Okul sezonunda hareketliğin yaşandığı yerlerden Tahtakale ve Cağaloğlu'nda sessizlik hakim. 
 

"KAPININ ÖNÜNDE KUYRUK OLUR YÜZDE YÜZ SATIŞ YAPARDIK"

Cağaloğlu'nda kırtasiye işleten esnaflardan Mehmet Özkurt "Kırtasiyede durum şu an yüzde 50'nin altında. Bir hareketlilik yok. Eskiden çok daha yoğundu. Kapının önünde kuyruk olur yüzde yüz satış yapardık. Şimdi yüzde 50'nin altında satış yapıyoruz. Kimi dükkanlar da kapalı. Bazı esnaflar kendi koruma amacıyla açmıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar da mahallesinde dükkanlardan alıyor alışverişini tamamlıyor" dedi.



MARKETLERDE SATILAN KIRTASİYE ÜRÜNLERİ DE SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Cağaloğlu'nda esnaf Sercan Acar ise marketlerin de kırtasiye malzemesi satmasının satışlarını etkilediğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle işler çok kötü şu anda. Diğer sınıfların açılmaması haliyle bizi etkiliyor. Normal zamanda raflarımız iki üç defa boşalır dolar, şimdi mallarımız olduğu gibi raflarda duruyor. Öte yandan kırtasiye ürünlerini sadece kırtasiyecilerin satmaması da bizi etkiliyor. Marketlerde, pazarcılara kadar herkes satıyor" diye konuştu.

Murat Erdoğan da, "Şu an durum kötü, umutla dağıtılacak listeleri bekliyoruz. Pandemi olmasaydı bu kapıdan içeri zor girilirdi. Tüm marketler kırtasiyeci oldu. Toptancılar marketlere satmasa tüm kırtasiyecilerde işler yolunda olurdu" ifadelerini kullandı.

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