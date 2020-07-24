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'Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak' uyarısı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için Kurban Bayramı sonrası vaka sayısının belirleyici olacağı belirtildi.
'Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak' uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinin devam ettiğini belirterek, riski azaltmak için başta sosyal mesafe, maske kullanılması ve hijyene dikkat edilmesi olmak üzere, gerekli tedbirlere tam uyum gösterilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Türkiye'de yürütülen çalışmalar sonucunda, mücadelede önemli yol katedildiğini anlatan Aydın, "Büyük gayretler ile kontrol altına aldığımız ve bugünlerde tekrar binin altına inmiş olan Kovid-19 vakaları, kurallara uyarak daha da mı aşağı inecek yoksa önümüzdeki günlerde yeniden mi yükselecek önemli olan nokta burası." dedi.

Aydın, Kurban Bayramı ve okulların açılmasının önemli dönemeçler olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Haziran ayı başına kadar büyük bir mücadele ile günlük vaka sayısı 800'erin altına indirilmişti. Maalesef haziran ayı başından itibaren yeni normallerimiz olan maske-mesafe-temizlik kurallarından biraz uzaklaşınca ara dalgalanma yaşandı ve günlük vaka sayısı 1500'lerin üzerine çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı arttı. Yeniden tedbirler ciddiyetle uygulanmaya başlanınca tekrar kontrol altına alınabildi.

Ancak Kurban Bayramı yaklaştı ve bu dönemde özellikle kurban satış yerlerinde yapılan pazarlıklarda ve bayramda yeni normallerden uzaklaşılırsa ve bulaşı artarsa bayram sonrası sayılardaki artış kaçınılmaz olur."

Sağlığın korunması ve hastalık riskinin azaltılabilmesi için herkesin yeni normalle yaşamayı öğrenmesi ve bunu hayatının bir parçası haline getirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Aydın, bireysel ve toplum sağlığının korunmasının ancak kurallara tam uyumla mümkün olabildiğine değindi.

Aydın, bir kişinin göstermediği özenin o ortamda bulunan diğer kişiler için risk taşıdığını belirterek, bölgesel değil, küresel bir sorun olan salgına karşı savunmanın herkesin aynı sorumlulukla hareket etmesiyle mümkün olacağını bildirdi.

"Aile ve okul iş birliği de büyük önem taşıyor"
Tedbirsizliğin adeta kelebek etkisi yaparak zincirleme sorunlara ve yeni tedbir kararlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Aydın, Kurban Bayramı'nda elde edilecek sonucun okulların açılması sürecine de doğrudan etki edeceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ağustos ayı sonunda okulların eğitime açılıp açılmamasında önümüzdeki günlerde kurallara uyma kabiliyetimiz etkili olacak. Eğer okulların açılacağı zamana kadar salgın kontrol altında tutulabiliyor ise sorun yok. Ancak önceki süreçte kurban satış yerlerinde yapılan pazarlıklarda, bayram ziyaretlerinde, düğünlerde, sünnet törenlerinde, taziye ortamlarında, plajlarda, havuzlarda, eğlence yerlerinde tedbirsiz davranılırsa okulların açılması riske edilir.

Şimdi ki verilere göre, Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olmasını beklemiyorum ama tedbirsizlik güz döneminde olması muhtemel ikinci dalga ile birleşirse arzu edilmeyen kısıtlamalar ile karşı karşıya kalınabilinir. Bu nedenlerden dolayı önümüzdeki 40 gün çok önemli. Bu süre içinde salgının dip dalgasının kontrol altına alınması, yani toplumda şu an için muhtemel pozitif olup virüs bulaştıran sayısının azaltılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 200 bin kişi virüsü taşıyor ve etrafa bulaştırıyor. Riskin azaltılması, olabildiğinde normal yaşama dönülmesi, yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze modelle başlayabilmesi için tedbirlere uyum şart. Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak."

Okulların açılmadan önce çocukların da maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum konusunda farkındalıklarının artırılması ve tam uyum göstermelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bunun için aile ve okul iş birliği de büyük önem taşıyor. Unutulmamalı ki tek taraflı bir mücadele kazanılmaz. Virüs bulaşında çocukların çok aktif olduğu göz önüne alındığında evde, sokakta ve okulda her kural harfiyen yerine getirilmeli ve tüm çocukların buna katılımı sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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