Okulların kütüphaneleri kitapla dolacak

ABB Meclisi Başkent’te vatandaşların yeni ya da az kullandığı kitapları, belediye imkanlarıyla ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmak için kampanya başlatılmasına yönelik karar aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkent’te okulların kütüphanelerini kitapla doldurmak için önemli bir karar aldı. Başkent il sınırları içerisinde vatandaşların yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları belediye ekiplerinin desteğiyle kitap ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. Oy birliği ile alınan kararda öğrenciler için bu kitapların yeni bilgiler öğrenmelerine ve yeni ufukları keşfetmelerine yardımcı olacağına değinilirken yeni ya da az kullanılmış kitapların toplanılması için kampanya yapılacağı belirtildi.

KAMPANYA YAPILACAK

Halkla İlişkiler Komisyonu raporunda, “Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; İlimizde bulunan ilköğretim okullarının kitaplığı için kitaplara ihtiyaç vardır. Öğrenciler için bu kitaplar yeni bilgiler öğrenmelerine ve yeni ufukları keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Bu hususlarda; vatandaşlarımızın yeni ve az kullanılmış masal ve çocuk kitaplarının toplanması için kampanya yapılması ve ihtiyaç sahibi okullara gönderilmesi konusunun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmeye alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA