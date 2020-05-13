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Okulumu İstiyorum Derneğinden 100 Bin Kitap Seferberliği

Okulumu İstiyorum Derneği, Doğu ve Güneydoğu’daki köy okullarında okuyan çocuklar için 100 bin kitap kampanyası başlattı.
Okulumu İstiyorum Derneğinden 100 Bin Kitap Seferberliği

‘Evde kalan çocuklarımıza güneş olmak istermisiniz’ sloganı ile başlatılan kampanyaya Türkiye’nin her yanından katlım sağlanabiliyor. Ankara’da faaliyet gösteren Özel 100. Yıl Hastanesi ile birlikte yürütülen kampanyaya ilk haftadan binlerce kitap bağışı yapıldı. 

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile birçok çocuğu kütüphane ile buluşturan Okulumu İstiyorum Derneği yeni bir kampanya daha başlattı. Doğu ve Güneydoğu’da köy okullarında okuyan ve maddi durumu iyi olmayan çocuklar için kitap kampanyası başlattı.  Ankara Roman, hikâye türleri ağırlıkta olmak üzere ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların okuyabileceği her türlü kitabın bağışlanabildiği kampanyaya ilk haftadan binlerce katılım oldu.

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Türkiye’nin dört bir yanından adeta destek yağıyor. Derneğin Kurumsal İletişim Sorumlusu Aydın Hızlıca başlatılan kampanyayla ilgili şu bilgileri verdi. “Dernek olarak bugüne kadar birçok belediye ile il, ilçe ve beldelere kütüphane ve giysi kumbarası başta olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Hiçbir kişi ya da kurumdan nakdi bağış kabul etmiyoruz.  Derneğin tek amacı okuyamayan bir tek çocuğun kalmaması. Dernek yönetimimiz bu doğrultuda 100 bin kitap bağışı kampanyasını başlattı.  

Doğu ve Güneydoğu illerimizde köy okullarında okuyan çocuklarımıza ulaştırılacak bu kitaplar onlara gelecek için ışık olacaktır diye düşünüyoruz. Onları unutmadık. Korona süreci nedeniyle  akranları gibi  evde kalan bu çocukların birçoğunun elinde telefonu, tableti evinde interneti yok. Kampanya başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye’nin her yerinden kitap gönderiliyor. Bu duyarlılık bizleri çok memnun etti. Kampanyayı yürüttüğümüz Özel 100.Yıl Hastanesi’ne destekleri için teşekkür ediyoruz. Hastane çalışanları kampanyaya ciddi bir katılım sağladılar. Aynı şekilde diğer kurum ve kuruluşlardan, belediyelerden kampanyamıza destek bekliyoruz. Tüm çabamız geleceğimizin teminatı olan çocukların kitapla tanışması ve kendilerini geliştirmeleri. 

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 Derneğe kitap bağışlamak isteyen vatandaşların 0 553 795 85 91 numaralı telefondan ya da derneğin  https://okulumuistiyorum.com/ iletişim kurabileceğini belirten Aydın Hızlıca, “Dernek kurucumuz Eğitimci, Yönetmen Yusuf Kutluca, Genel Başkanımız Yasemin Gökdemir ve yönetim kurulumuz ramazan bayramı sonuna kadar devam edecek olan kampanya bitiminde Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin gibi illerde belirlenen okullarda eğitim gören çocuklara bağışlanan kitapları ulaştıracaklar” dedi. 

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