'Okuryazarlık Seferberliği' 5 ayda 90 bin vatandaşa ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği", ikinci yılında da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında açılan kurslara 5 ayda 88 bin 559 bin kişi kursiyer katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ilk uygulanmaya başlandığı 2018'de 800 bin vatandaşa ulaşılarak cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı "Okuryazarlık Seferberliği" 2019'da da yoğun ilgi görüyor.

MEB koordinasyonunda, okuma yazma bilmeyenlerin tümüne ulaşılıncaya kadar sürdürülecek seferberlik kapsamında il ve ilçelerde açılan okuma yazma kurslarında 2019'un ilk beş ayında 88 bin 559 kişi yer aldı. Türkiye genelinde açılan kursların sayısı da 11 bin 514'e ulaştı.

Kursiyerlerin 70 binden fazlasını kadınlar oluşturdu

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi programlarına 2018'de olduğu gibi 2019 yılının ilk beş aylık döneminde de en çok kadınlar ilgi gösterdi. Verilere göre, kurslara katılanların 71 bin 256'sını kadınlar, 17 bin 303'ünü de erkekler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de açıklanan Okuryazarlık Seferberliği'ne bir yıllık dönemde 589 bin 470 kadın katılmıştı. 65 yaş ve üstünde kurslara katılanların sayısı ise 97 bin 933 olmuştu.

Seferberlikte 46 bin öğretmen görev aldı

Öte yandan Bakanlıkça Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk yılını anlatan bir kitapçık hazırlandı.

Cumhuriyet döneminde okur yazarların sayısını artırmak için düzenlenen tüm kampanyalar hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıktaki verilere göre, geçen sene seferberlik kapsamında 1 milyon 431 bin 710 materyal basıldı ve dağıtıldı. "Harf Harf Hece Hece Yeni Bir Geleceğe" sloganıyla halka ulaşılan seferberlikte 46 bin öğretmen görev aldı.

Ceza ve tutukevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik 2018'de çeşitli düzeylerde 992 okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavı açılırken, bu kurs ve sınavlara 10 bin 555 tutuklu ve hükümlü kursiyer katıldı.

Seferberliğe en fazla katılımın olduğu iller arasında birinci sırada 88 bin 103 katılımcı ile Diyarbakır yer alırken, bunu 75 bin 485 kişiyle İstanbul, 43 bin 765 kişiyle Gaziantep, 37 bin 521 kişiyle Kocaeli, 29 bin 820 kişiyle de Şanlıurfa takip etti.

"Kendimizi değerli hissettik, özgüven kazandık"

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Ankara, Sakarya, Kocaeli, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Trabzon ve Giresun'u kapsayan etki analizi çalışması da yapıldı.

Öğretmen, yönetici ve kursiyerlerle görüşülen çalışmada, seferberliğin başta vatandaşlar olmak üzere öğretmen ve yöneticilerde heyecan yarattığı ve kursiyerlerin yüksek bir motivasyonla kurslara katılım gösterdikleri gözlendi.

Kursiyerler, kurs ile kendilerini değerli hissettiklerini, öz güven kazandıklarını dile getirdi. Genç kursiyerlerin sırasıyla "iş bulmak, çocuklarının derslerine yardımcı olabilmek, ehliyet almak, kendi ayakları üzerinde durabilmek" hedefleri ön plana çıktı.

Yaşı daha ileri olan kursiyerler de "hastaneye yalnız gidebilmek, dolmuş ve otobüsteki yazıları okuyabilmek, imza atabilmek" gibi günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik hedeflerle kurslara katıldığını belirtti.