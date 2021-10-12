Okuyacak Çocuklar Derneği’nden Eğitim Seferberliği

Türkiye’de imkânları sınırlı olan köy okullarında kütüphaneler kuran Okuyacak Çocuklar Derneği, yeni hayata geçirdiği projeyle dezavantajlı çocuklara online ortamda ücretsiz danışmanlık, koçluk ve özel ders imkânı sunmaya başladı.

Ankara’da faaliyet gösteren Okuyacak Çocuklar Derneği, Türkiye’de imkânları sınırlı olan köy okullarına kitap yardımında bulunarak kütüphaneler kuruyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarına kütüphane kuran Dernek, çocukların ulaşmakta zorluk çektiği kitaplarla buluşması için bugüne kadar 30 binden fazla kitap gönderdi. Dernek, dezavantajlı öğrenciler için online ortamda yeni bir projeye daha imza attı.

ON BİNLERCE KİTAP GÖNDERİLDİ

Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Ali Murat Karabağ, 2017 yılında kişisel bir hareket olarak başlayan ardından dernekleşen Okuyacak Çocuklar hareketi ve hayata geçirdikleri yeni projelerle ilgili gazetemize bilgi verdi. Karabağ, “Gönüllülerden oluşan Okuyacak Çocuklar Derneğimiz bugüne kadar ihtiyacı olan bölgelere 31 bin kitap, 3 bin kıyafet, bin 500 kalem dağıttı” dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM HİZMETİ

Online ortamda hayata geçirdikleri yeni bir projeyle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ şunları kaydetti: “Pandemi koşulları tüm dünyada belki de en çok eğitim sistemlerini zora soktu. Yaşamın bir provası ve ön hazırlığı olan okullarımız uzun süre kapalı kaldı. Bu süreçte bizler sosyal medya aracılığı ile çocuklarımızla buluştuk; ancak yeterli düzeyde destek olamadığımızı düşünerek yeni bir proje başlattık. Türkiye’nin hangi bölgesinde hangi şartlarda olur olsun çocuklarımıza ücretsiz danışmanlık, koçluk, özel ders imkânı sunmak istedik. Bu amaçla ‘Ali Murat Karabağ Sınav Tüyoları’ Youtube kanalını kurduk.”

MOTİVASYON VE DESTEK SAĞLANIYOR

“Ulusal sınavlara hazırlanan her evladın özel bir desteğe, motivasyona, eğitim danışmanına ihtiyacı var; ancak çoğu evladımız maddi yetersizliklerden dolayı bu imkânlardan yararlanamıyor. Tıpkı Okuyacak Çocuklar Derneğimiz gibi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda sizlerin takdiri ve beğenisiyle Okuyacak Çocuklar Derneği gibi verdiğimiz sınav/yaşam tüyolarıyla da geleceğe hizmet etmeye devam edeceğiz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA