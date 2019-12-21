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Okyanusta Türk gemisinde dehşet

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybederken 2 mürettebat da yaralandı.
Okyanusta Türk gemisinde dehşet

İnce Karadeniz gemisi Endonezya’nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaptanı boğazından bıçakladı
Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti.

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