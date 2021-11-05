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Olağan Kongre Gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi 2. Olağan Seçimli Kongresi ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Olağan Kongre Gerçekleştirildi

82 üyenin bulunduğu genel kurulda Dede Hayrettin Hasgül oy birliğiyle ikinci kez başkanlığa seçildi. Kongrede aynı zamanda başkanla birlikte 36 üyeden oluşan yürütme kurulu da belirlendi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve kadın meclisi üyelerinin de katıldığı kongrede Keçiören’i el birliğiyle yönetme mesajı da verildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise bir yıllık görev süresince birçok projeye imza atan ve Keçiören’i ortak akılla yönetme konusunda irade gösteren Keçiören Belediyesi Kent Konseyi üyelerine tek tek teşekkür etti.

“GÖNÜLLERE YAZILACAĞIZ”

Altınok, kongreye birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “Düşüncemiz, partimiz, ideolojimiz ne olursa olsun bugün bu kongrede ortaya çıkan çoğulcu ve birleştirici fotoğraf beni çok mutlu etti. Yeni seçilen başkan ve genel kurul üyelerini tebrik ediyorum. Kent Konseyi belediyeler için oldukça önemlidir. Kent konseyinin amacı şehri ve kenti el ele yönetmektir. Çünkü vatandaşın, 5 yıllığına belediye başkanını seçip, ‘ne yapıyorsa yapsın’ deme devri kapanmıştır. Vatandaşımız yaşadığı kent ile ilgili sıkıntıları tüm mecraları kullanarak iletmelidir. Üniversite, lise demeden sokakta, evde her yerde teşkilatlanıp, vatandaşımızın ne sıkıntısı varsa öğrenip anında müdahale etme noktasında konseyimiz faydalı işler yaptı. Bundan sonra da birlikte, el ele herkesi dinleyerek doğru olan ne ise onu yapacağız. Devletimize, milletimize faydalı işler yaparak hep birlikte gönüllere yazılacağız.” dedi.

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