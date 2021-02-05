Ölçü aletleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ölçü aletlerinin muayeneleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, takograf cihazları, taksimetre ve tartı aletleri muayene yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, takograf cihazları, taksimetre ve tartı aletlerinin muayeneleri için Bakanlıktan servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere belge alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek.